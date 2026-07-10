H2h Northamptonshire vs Somerset List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

NOR
NOR
SOM
SOM
Northamptonshire vs Somerset

T20, T20 Blast

SOMSomerset

164

NORNorthamptonshire

162

T20, T20 Blast

NORNorthamptonshire

118

SOMSomerset

223

List a, One-Day Cup

SOMSomerset

240

NORNorthamptonshire

238