Squads Northamptonshire vs Somerset List a One-Day Cup 09.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Abell Tom
batsman
Bartlett George
batsman
Baird James
no information yet
Bopara Ravi
all rounder
Banton Tom
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Campher Curtis
all rounder
Broad Justin
all rounder
Cassell Charlie
no information yet
Buckingham Jordan
bowler
Davies Steven
wicket keeper
Chahal Yuzvendra
bowler
Dickson Sean
batsman
Finan Michael
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Freddie Heldreich
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Gowler George
bowler
Harding Jack
bowler
Guthrie Liam
bowler
Henry Matt
bowler
Kaul Siddarth
bowler
Heywood Joe
no information yet
Keogh Rob
all rounder
Hildreth James
batsman
Kerrigan Simon
bowler
Hill Finley James
all rounder
Leech Dominic
bowler
Khan Sajid
bowler
Lynn Chris
batsman
Kohler-Cadmore Tom
batsman
McManus Lewis
wicket keeper
Lammonby Tom
batsman
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Langridge JT
bowler
Miller Angus H
all rounder
Leach Jack
bowler
Morris Lance
bowler
Meredith Riley
bowler
Nair Karun
batsman
Pope Lloyd
bowler
Overton Craig
bowler
Procter Luke
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Ramesh Nirvan
no information yet
Renshaw Matthew
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Rew James
wicket keeper
Robinson Tim
batsman
Rew Thomas
no information yet
Russell Alexander
bowler
Roberts Kian
no information yet
Sales James
batsman
Smeed Will
batsman
Sanderson Ben
bowler
Sodhi Ish
bowler
Scrimshaw George
bowler
Theedom James
no information yet
Sharma Aadi
all rounder
Thomas Joshua F
all rounder
Shaw Prithvi
batsman
Umeed Andrew
batsman
Terry Sean
batsman
van der Merwe Roelof
all rounder
Tremain Chris
bowler
Vaughan Archie M
no information yet
Tye Andrew
bowler
Varma Aryaman
no information yet
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Weatherall Raphael A
bowler
Weldon George
bowler
White Graeme
bowler
Whitehouse Ben
no information yet
Whiteman Sam
wicket keeper
Willey David
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Match has not started yet