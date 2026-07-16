Squads Northamptonshire vs Somerset List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

NOR
NOR
SOM
SOM

Playing

NOR
NOR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Abell Tom

batsman

Baird James

no information yet

Bopara Ravi

all rounder

Banton Tom

batsman

Breetzke Matthew

wicket keeper

Campher Curtis

all rounder

Broad Justin

all rounder

Cassell Charlie

no information yet

Davies Steven

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Heywood Joe

no information yet

Keogh Rob

all rounder

Lynn Chris

batsman

McManus Lewis

wicket keeper

Miller Angus H

all rounder

Nair Karun

batsman

Procter Luke

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Rew James

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Smeed Will

batsman

Sodhi Ish

bowler

Theedom James

no information yet

Sharma Aadi

all rounder

Thomas Joshua F

all rounder

Terry Sean

batsman

Vaughan Archie M

no information yet

Varma Aryaman

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Whitehouse Ben

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Willey David

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

NOR
NOR
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet