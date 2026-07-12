H2h Sussex vs Hampshire List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

SUS
SUS
HAM
HAM
Sussex vs Hampshire

T20, T20 Blast

SUSSussex

186

HAMHampshire

190

First class, County Championship

SUSSussex

(35 ov.) 121/3

HAMHampshire

191

T20, T20 Blast

HAMHampshire

173

SUSSussex

144
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