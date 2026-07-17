Match details Sussex vs Hampshire List a One-Day Cup 09.08.2026

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SUS
SUS
HAM
HAM

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, August 09, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Squad

PlayersAlsop Tom, Archer Jofra, Borromeo Alexander, Campbell Jack, Carson Jack, Carter Oliver, Clark Tom, Coles James Matthew, Crocombe Henry T, Currie Bradley, Finn Steven, Foreman Bertie, Haines Tom, Henry Troy, Hudson-Prentice Fynn, Hughes Daniel, Hunt Sean Frank, Ibrahim Danial, Jamie Atkins, Karvelas Aristides, Khan Shadab, Lamb Danny, Lenham Archie, Lion-Cachet Zach Benjamin, Mills Tymal, Pujara Cheteshwar, Rawlins Delray, Robinson Oliver, Rogers Henry P, Seales Jayden, Shipley Henry, Simpson John, Smith Steve, Tear Charlie, Thomas George, Unadkat Jaydev, Ward Harrison
Benchno information yet

Hampshire Squad

PlayersAbbott Kyle, Albert Toby Edward, Baartman Ottniel, Baker Sonny, Barker Keith, Brevis Dewald, Brown Ben, Cartwright Hilton, Currie Scott, Dawson Liam, Eckland Joseph, Ellis Nathan, Fuller James, Gubbins Nick, Jack Eddie, Kelly Dominic, Lumsden Manny, Mayes Ben, McMullen Brandon, Middleton Fletcha, Naveen-ul-Haq, Neal Andrew, Neser Michael, Organ Felix, Orr Ali, Prest Thomas James, Turner John, Varma Tilak, Vince James, Weatherley Joe, Wood Chris
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet