Squads Sussex vs Hampshire List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

SUS
SUS
HAM
HAM

Playing

SUS
SUS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Barker Keith

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Clark Tom

batsman

Brown Ben

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Eckland Joseph

wicket keeper

Foreman Bertie

all rounder

Haines Tom

batsman

Fuller James

all rounder

Henry Troy

no information yet

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Neser Michael

all rounder

Orr Ali

batsman

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Tear Charlie

wicket keeper

Bench

SUS
SUS
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet