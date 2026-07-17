Squads Sussex vs Hampshire List a One-Day Cup 09.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Abbott Kyle
bowler
Archer Jofra
bowler
Albert Toby Edward
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Campbell Jack
bowler
Baker Sonny
bowler
Carson Jack
bowler
Barker Keith
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Brevis Dewald
all rounder
Clark Tom
batsman
Brown Ben
wicket keeper
Coles James Matthew
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Crocombe Henry T
bowler
Currie Scott
bowler
Currie Bradley
bowler
Dawson Liam
all rounder
Finn Steven
bowler
Eckland Joseph
wicket keeper
Foreman Bertie
all rounder
Ellis Nathan
bowler
Haines Tom
batsman
Fuller James
all rounder
Henry Troy
no information yet
Gubbins Nick
batsman
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Jack Eddie
bowler
Hughes Daniel
batsman
Kelly Dominic
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Ibrahim Danial
batsman
Mayes Ben
no information yet
Jamie Atkins
bowler
McMullen Brandon
all rounder
Karvelas Aristides
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Khan Shadab
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Lamb Danny
all rounder
Neal Andrew
no information yet
Lenham Archie
bowler
Neser Michael
all rounder
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Organ Felix
batsman
Mills Tymal
bowler
Orr Ali
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Rawlins Delray
all rounder
Turner John
bowler
Robinson Oliver
bowler
Varma Tilak
batsman
Rogers Henry P
all rounder
Vince James
batsman
Seales Jayden
bowler
Weatherley Joe
batsman
Shipley Henry
all rounder
Wood Chris
bowler
Simpson John
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Tear Charlie
wicket keeper
Thomas George
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet