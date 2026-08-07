Highlights Yorkshire vs Derbyshire List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

North Marine Road Ground

YOR
YOR

(49 ov.) 277/5

DER
DER

278

49.1
.

Andersson to Bean, 0 runs

48.6
.

Potts to Hill, 0 runs

48.5
4

Potts to Hill, 4 runs

48.4
4

Potts to Hill, 4 runs

48.4
1

Potts to Hill, wide

48.3
1

Potts to Bean, 1 run

48.2
2

Potts to Bean, 2 runs

48.1
W

Potts to Whiteman, appeal, wicket (caught - Whiteman)

47.6
1

Aitchison to Whiteman, 1 run

47.5
.

Aitchison to Whiteman, 0 runs

47.4
1

Aitchison to Hill, 1 run

47.3
1

Aitchison to Whiteman, 1 run

47.2
4

Aitchison to Whiteman, 4 runs

47.1
1

Aitchison to Hill, 1 run

46.6
1

Potts to Hill, 1 run

46.5
.

Potts to Hill, 0 runs

46.4
4

Potts to Hill, 4 runs

46.3
2

Potts to Hill, 2 runs

46.2
1

Potts to Whiteman, 1 run

46.2
1

Potts to Whiteman, wide

46.1
2

Potts to Whiteman, 2 runs

45.6
2

Aitchison to Hill, 2 runs

45.5
1

Aitchison to Whiteman, 1 run

45.4
1

Aitchison to Hill, 1 run

45.3
2

Aitchison to Hill, 2 runs

45.2
4

Aitchison to Hill, 4 runs

45.1
1

Aitchison to Whiteman, 1 run

44.6
1

Potts to Whiteman, 1 run

44.5
2

Potts to Whiteman, 2 runs

44.4
4

Potts to Whiteman, 4 runs

44.3
1

Potts to Hill, 1 run

44.2
1

Potts to Whiteman, 1 run

44.2
1

Potts to Whiteman, wide

44.1
.

Potts to Whiteman, 0 runs

43.6
4

Andersson to Hill, 4 runs

43.5
2

Andersson to Hill, 2 runs

43.4
1

Andersson to Whiteman, 1 run

43.3
1

Andersson to Hill, 1 run

43.2
2

Hill plays a defensive stroke for two runs.

43.1
1

Andersson to Whiteman, 1 run

42.5
1

Hill plays a defensive stroke for a single run.

42.4
4

Dal to Hill, 4 runs

42.3
2

Dal to Hill, 2 runs

42.2
.

Dal to Hill, 0 runs

42.1
4

Dal to Hill, 4 runs

41.6
1

Andersson to Hill, 1 run

41.5
.

Andersson to Hill, 0 runs

41.4
1

Andersson to Whiteman, 1 run

41.3
4

Andersson to Whiteman, 4 runs

41.2
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

41.1
4

FOUR MORE! Whiteman defends for four runs.

40.6
.

Dal to Whiteman, 0 runs

40.5
2

Hill plays a defensive stroke for 2 runs.

40.4
.

Dal to Hill, 0 runs

40.3
1

Dal to Whiteman, 1 run

40.2
.

Dal to Whiteman, 0 runs

40.1
1

Dal to Hill, 1 run

39.6
1

Hill plays a defensive stroke for a run.

39.5
4

Andersson to Hill, 4 runs

39.4
.

Andersson to Hill, 0 runs

39.3
1

Andersson to Whiteman, 1 run

39.2
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

39.1
1

Andersson to Hill, 1 run

38.6
.

Dal to Whiteman, 0 runs

38.5
1

Dal to Hill, 1 run

38.4
.

Dal to Hill, 0 runs

38.3
1

Dal to Whiteman, 1 run

38.2
1

Dal to Hill, 1 run

38.1
1

Dal to Whiteman, 1 run

37.6
.

Andersson to Hill, 0 runs

37.5
.

Andersson to Hill, 0 runs

37.4
.

Andersson to Hill, 0 runs

37.3
1

Andersson to Whiteman, 1 run

37.2
1

Andersson to Hill, 1 run

37.1
.

Andersson to Hill, 0 runs

36.6
.

Dal to Whiteman, 0 runs

36.5
1

Dal to Hill, 1 run

36.4
.

Dal to Hill, 0 runs

36.3
.

Dal to Hill, 0 runs

36.2
1

Dal to Whiteman, 1 run

36.1
.

Dal to Whiteman, 0 runs

35.6
1

Aitchison to Whiteman, 1 run

35.5
1

Aitchison to Hill, 1 run

35.4
1

Aitchison to Whiteman, 1 run

35.3
4

Aitchison to Whiteman, 4 runs

34.6
.

Potts to Hill, 0 runs

34.5
.

Potts to Hill, 0 runs

34.4
.

Potts to Hill, 0 runs

34.3
W

appeal, wicket (caught - Wharton)

34.3
1

Potts to Wharton, wide

34.2
.

Potts to Wharton, 0 runs

34.1
.

Potts to Wharton, 0 runs

33.6
1

Aitchison to Wharton, 1 run

33.5
1

Aitchison to Whiteman, 1 run

33.4
1

Aitchison to Wharton, 1 run

33.3
2

Aitchison to Wharton, 2 runs

33.2
.

Aitchison to Wharton, 0 runs

33.1
.

Aitchison to Wharton, 0 runs

32.6
1

Potts to Wharton, 1 run

32.5
1

Potts to Whiteman, 1 run

32.4
1

Potts to Wharton, 1 run

32.3
.

Potts to Wharton, 0 runs

32.2
1

Potts to Whiteman, 1 run

32.1
.

Potts to Whiteman, 0 runs

31.6
6

Morley to Wharton, 6 runs

31.5
4

Morley to Wharton, 4 runs

31.4
.

Morley to Wharton, 0 runs

31.3
1

Morley to Whiteman, 1 run

31.2
1

Morley to Wharton, 1 run

31.1
1

Morley to Whiteman, 1 run

30.6
.

Reece to Wharton, 0 runs

30.5
1

Reece to Whiteman, 1 run

30.4
.

Reece to Whiteman, 0 runs

30.3
.

Reece to Whiteman, 0 runs

30.2
.

Reece to Whiteman, 0 runs

30.1
.

Reece to Whiteman, 0 runs

29.6
1

Morley to Whiteman, 1 run

29.5
1

Morley to Wharton, 1 run

29.4
.

Morley to Wharton, 0 runs

29.3
.

Morley to Wharton, 0 runs

29.2
4

Morley to Wharton, 4 runs

29.1
1

Morley to Whiteman, 1 run

28.6
1

Reece to Whiteman, 1 run

28.5
1

Reece to Wharton, 1 run

28.4
1

Reece to Whiteman, 1 run

28.3
.

Reece to Whiteman, 0 runs

28.2
.

Reece to Whiteman, 0 runs

28.1
1

Reece to Wharton, 1 run

27.6
1

Morley to Wharton, 1 run

27.5
.

Morley to Wharton, 0 runs

27.4
.

Morley to Wharton, 0 runs

27.3
.

Morley to Wharton, 0 runs

27.2
1

Morley to Whiteman, 1 run

27.1
1

Morley to Wharton, 1 run

26.6
.

Reece to Whiteman, 0 runs

26.5
.

Reece to Whiteman, 0 runs

26.4
.

Reece to Whiteman, 0 runs

26.3
.

Reece to Whiteman, 0 runs

26.2
.

Reece to Whiteman, 0 runs

26.1
.

Reece to Whiteman, 0 runs

25.6
3

Morley to Whiteman, 3 runs

25.5
.

Morley to Whiteman, 0 runs

25.4
1

Morley to Wharton, 1 run

25.3
1

Morley to Whiteman, 1 run

25.2
1

Morley to Wharton, 1 run

25.1
1

Morley to Whiteman, 1 run

24.6
.

Reece to Wharton, 0 runs

24.5
.

Reece to Wharton, 0 runs

24.4
1

Reece to Whiteman, 1 run

24.3
.

Reece to Whiteman, 0 runs

24.2
2

Reece to Whiteman, 2 runs

24.1
1

Reece to Wharton, 1 run

23.6
1

Morley to Wharton, 1 run

23.5
.

Morley to Wharton, 0 runs

23.4
.

Morley to Wharton, 0 runs

23.3
1

Morley to Whiteman, 1 run

23.2
1

Morley to Wharton, 1 run

23.1
.

Morley to Wharton, 0 runs

22.6
1

Reece to Wharton, 1 run

22.5
1

Reece to Whiteman, 1 run

22.4
1

Reece to Wharton, 1 run

22.3
.

Reece to Wharton, 0 runs

22.2
.

Reece to Wharton, 0 runs

22.1
1

Reece to Whiteman, 1 run

21.6
.

Andersson to Wharton, 0 runs

21.5
.

Andersson to Wharton, 0 runs

21.4
1

Andersson to Whiteman, 1 run

21.3
2

Andersson to Whiteman, 2 runs

21.2
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

21.1
2

Whiteman defends for 2 runs.

20.6
.

Reece to Wharton, 0 runs

20.5
2

Reece to Wharton, 2 runs

20.4
.

Reece to Wharton, 0 runs

20.3
.

Reece to Wharton, 0 runs

20.2
.

Reece to Wharton, 0 runs

20.1
4

Reece to Wharton, 4 runs

19.6
2

Andersson to Whiteman, 2 runs

19.5
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

19.4
1

Andersson to Wharton, 1 run

19.3
1

Andersson to Whiteman, 1 run

19.3
5

Andersson to Whiteman, 5 wides

19.2
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

19.1
1

Andersson to Wharton, 1 run

18.6
4

Dal to Whiteman, 4 runs

18.5
4

Dal to Whiteman, 4 runs

18.4
.

Dal to Whiteman, 0 runs

18.3
1

Dal to Wharton, 1 run

18.2
.

Dal to Wharton, 0 runs

18.1
.

Dal to Wharton, 0 runs

17.6
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

17.5
1

Andersson to Wharton, 1 run

17.4
.

Andersson to Wharton, 0 runs

17.3
.

Andersson to Wharton, 0 runs

17.2
.

Andersson to Wharton, 0 runs

17.1
1

Andersson to Whiteman, 1 run

16.6
1

Dal to Whiteman, 1 run

16.5
.

Dal to Whiteman, 0 runs

16.4
1

Dal to Wharton, 1 run

16.3
.

Dal to Wharton, 0 runs

16.2
1

Dal to Whiteman, 1 run

16.1
1

Dal to Wharton, 1 run

15.6
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

15.5
1

Andersson to Wharton, 1 run

15.4
1

Andersson to Whiteman, 1 run

15.3
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

15.2
.

Andersson to Whiteman, 0 runs

15.1
1

Andersson to Wharton, 1 run

14.6
.

Dal to Whiteman, 0 runs

14.5
1

Dal to Wharton, 1 run

14.4
1

Dal to Whiteman, 1 run

14.3
.

Dal to Whiteman, 0 runs

14.2
1

Dal to Wharton, 1 run

14.1
1

Whiteman plays a defensive stroke for a single run.

13.6
.

Andersson to Wharton, 0 runs

13.5
.

Andersson to Wharton, 0 runs

13.4
.

Andersson to Wharton, 0 runs

13.3
.

Andersson to Wharton, 0 runs

13.2
.

Andersson to Wharton, 0 runs

13.1
1

Andersson to Whiteman, 1 run

12.6
1

Dal to Whiteman, 1 run

12.5
4

Dal to Whiteman, 4 runs

12.5
1

Dal to Whiteman, wide

12.4
1

Dal to Wharton, 1 run

12.3
.

Dal to Wharton, 0 runs

12.2
.

Dal to Wharton, 0 runs

12.1
.

Dal to Wharton, 0 runs

11.6
.

Aitchison to Whiteman, 0 runs

11.5
W

Aitchison to Bennison, appeal, wicket (caught - Bennison)

11.4
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

11.3
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

11.2
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

11.1
2

Aitchison to Bennison, 2 runs

10.6
.

Dal to Wharton, 0 runs

10.5
2

Dal to Wharton, 2 runs

10.4
.

Dal to Wharton, 0 runs

10.3
1

Dal to Bennison, 1 run

10.2
1

Dal to Wharton, 1 run

10.1
4

Dal to Wharton, 4 runs

9.6
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

9.5
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

9.4
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

9.3
1

Aitchison to Wharton, 1 run

9.2
.

Aitchison to Wharton, 0 runs

9.1
1

Aitchison to Bennison, 1 run

8.6
.

Potts to Wharton, 0 runs

8.6
1

Potts to Wharton, wide

8.5
.

Potts to Wharton, 0 runs

8.4
.

Potts to Wharton, 0 runs

8.3
1

Potts to Bennison, 1 run

8.2
1

Potts to Wharton, 1 run

8.1
4

Potts to Wharton, 4 runs

7.6
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

7.5
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

7.4
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

7.3
.

Aitchison to Bennison, appeal

7.2
4

Aitchison to Bennison, 4 runs

7.1
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

6.6
4

Potts to Wharton, 4 runs

6.5
4

Potts to Wharton, 4 runs

6.4
4

Potts to Wharton, 4 runs

6.3
.

Potts to Wharton, 0 runs

6.2
.

Potts to Wharton, 0 runs

6.1
.

Potts to Wharton, 0 runs

5.6
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

5.5
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

5.4
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

5.3
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

5.2
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

5.1
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

4.6
W

appeal, wicket (caught - Lyth)

4.5
4

Potts to Lyth, 4 runs

4.4
4

Potts to Lyth, 4 runs

4.3
1

Bennison plays a defensive stroke for a single run.

4.2
.

Potts to Bennison, 0 runs

4.1
.

Potts to Bennison, 0 runs

3.6
.

Aitchison to Lyth, 0 runs

3.5
.

Aitchison to Lyth, 0 runs

3.4
.

Aitchison to Lyth, 0 runs

3.3
.

Aitchison to Lyth, 0 runs

3.2
.

Aitchison to Lyth, 0 runs

3.1
.

Aitchison to Lyth, 0 runs

2.6
1

Potts to Lyth, 1 run

2.5
.

Potts to Lyth, 0 runs

2.4
1

Potts to Bennison, 1 run

2.3
2

Potts to Bennison, 2 runs

2.2
.

Potts to Bennison, 0 runs

2.1
1lb

Lyth plays a defensive stroke for one leg bye.

1.6
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

1.5
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

1.4
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

1.3
.

Aitchison to Bennison, 0 runs

1.2
W

Aitchison to Luxton, appeal, wicket (caught - Luxton)

0.6
.

Potts to Lyth, 0 runs

0.5
.

Potts to Lyth, 0 runs

0.4
.

Potts to Lyth, 0 runs

0.3
4

Potts to Lyth, 4 runs

0.2
4

Potts to Lyth, 4 runs

0.1
.

Potts to Lyth, 0 runs

49.6
1

Hill to Aitchison, 1 run

49.5
.

Hill to Aitchison, 0 runs

49.4
.

Hill to Aitchison, 0 runs

49.3
1

Hill to Dal, 1 run

49.2
1

Hill to Aitchison, 1 run

49.1
.

Hill to Aitchison, 0 runs

48.6
4

Cliff to Dal, 4 runs

48.5
1

Cliff to Aitchison, 1 run

48.4
1

Cliff to Dal, 1 run

48.3
4

Cliff to Dal, 4 runs

48.2
1

Cliff to Aitchison, 1 run

48.1
W

appeal, wicket (caught - Potts)

47.6
2

Dal plays a defensive stroke for a couple of runs.

47.5
1

Hill to Potts, 1 run

47.4
6

Hill to Potts, 6 runs

47.3
2

Hill to Potts, 2 runs

47.2
1

Hill to Dal, 1 run

47.1
1

Hill to Potts, 1 run

46.6
.

Cliff to Dal, 0 runs

46.5
1

Cliff to Potts, 1 run

46.4
2

Potts defends for a pair of runs.

46.3
4

Cliff to Potts, 4 runs

46.2
.

Cliff to Potts, 0 runs

46.1
W

Cliff to Whiteley, appeal, wicket (caught - Whiteley)

45.6
1

Coad to Whiteley, 1 run

45.5
1

Coad to Dal, 1 run

45.4
1

Coad to Whiteley, leg bye

45.3
1

Coad to Dal, 1 run

45.2
.

Coad to Dal, 0 runs

45.1
1

Coad to Whiteley, 1 run

44.6
W

Hill to Reece, appeal, wicket (caught - Reece)

44.5
1

Hill to Whiteley, 1 run

44.4
1

Hill to Reece, 1 run

44.3
6

Hill to Reece, 6 runs

44.2
1

Hill to Whiteley, 1 run

44.1
1

Hill to Reece, 1 run

43.6
4

Chohan to Whiteley, 4 runs

43.5
4

Chohan to Whiteley, 4 runs

43.4
.

Chohan to Whiteley, 0 runs

43.3
4

Chohan to Whiteley, 4 runs

43.2
1

Chohan to Reece, 1 run

43.1
1

Chohan to Whiteley, 1 run

42.6
1

Hill to Whiteley, 1 run

42.5
.

Hill to Whiteley, 0 runs

42.4
.

Hill to Whiteley, 0 runs

42.3
.

Hill to Whiteley, 0 runs

42.2
.

Hill to Whiteley, 0 runs

42.1
W

appeal, wicket (caught - Jewell)

41.6
.

Chohan to Reece, 0 runs

41.5
.

Chohan to Reece, 0 runs

41.4
1

Chohan to Jewell, 1 run

41.3
.

Chohan to Jewell, 0 runs

41.2
1

Chohan to Reece, leg bye

41.1
.

Chohan to Reece, 0 runs

40.6
.

Bess to Jewell, 0 runs

40.5
.

Bess to Jewell, 0 runs

40.4
4

Bess to Jewell, 4 runs

40.3
.

Bess to Jewell, 0 runs

40.2
1

Bess to Reece, 1 run

40.1
4

Bess to Reece, 4 runs

39.6
1

Lyth to Reece, 1 run

39.5
.

Lyth to Reece, 0 runs

39.4
.

Lyth to Reece, 0 runs

39.3
.

Lyth to Reece, 0 runs

39.2
1

Jewell defends for 1 run.

39.1
1

Lyth to Reece, 1 run

38.6
1

Bess to Reece, 1 run

38.5
.

Bess to Reece, 0 runs

38.4
.

Bess to Reece, 0 runs

38.3
1

Bess to Jewell, 1 run

38.2
1

Bess to Reece, 1 run

38.1
1

Bess to Jewell, 1 run

37.6
.

Cliff to Reece, 0 runs

37.5
1

Cliff to Jewell, 1 run

37.4
.

Cliff to Jewell, 0 runs

37.3
1

Cliff to Reece, 1 run

37.2
W

Cliff to Guest, appeal, wicket (caught - Guest)

37.1
1

Cliff to Jewell, 1 run

36.6
1

Bess to Jewell, 1 run

36.5
.

Bess to Jewell, 0 runs

36.4
.

Bess to Jewell, 0 runs

36.3
.

Cliff to Guest, appeal, wicket (caught - Guest)

36.2
1

Bess to Guest, 1 run

36.1
2

Guest defends for a pair of runs.

35.6
1

Cliff to Guest, 1 run

35.5
.

Cliff to Guest, 0 runs

35.4
1

Jewell plays a defensive stroke for 1 run.

35.3
.

Cliff to Jewell, 0 runs

35.2
4

Cliff to Jewell, 4 runs

35.1
1

Cliff to Guest, 1 run

34.6
1

Lyth to Guest, 1 run

34.5
.

Lyth to Guest, 0 runs

34.4
.

Lyth to Guest, 0 runs

34.3
4

Lyth to Guest, 4 runs

34.2
.

Lyth to Guest, 0 runs

34.1
1

Lyth to Jewell, 1 run

33.6
.

Coad to Guest, 0 runs

33.5
.

Coad to Guest, 0 runs

33.4
4

Coad to Guest, 4 runs

33.3
.

Coad to Guest, 0 runs

33.2
.

Coad to Guest, 0 runs

33.1
1

Coad to Jewell, 1 run

32.6
.

Bess to Guest, 0 runs

32.5
.

Bess to Guest, 0 runs

32.4
.

Bess to Guest, 0 runs

32.3
W

appeal, wicket (caught - Madsen)

32.2
1

Jewell plays a defensive stroke for one run.

32.1
.

Bess to Jewell, 0 runs

31.6
.

Coad to Madsen, 0 runs

31.5
1

Coad to Jewell, 1 run

31.4
4

Coad to Jewell, 4 runs

31.3
1

Coad to Madsen, 1 run

31.2
.

Coad to Madsen, 0 runs

31.1
.

Coad to Madsen, 0 runs

30.6
1

Madsen plays a defensive stroke for a run.

30.5
.

Chohan to Madsen, 0 runs

30.4
1

Chohan to Jewell, 1 run

30.3
1

Chohan to Madsen, 1 run

30.2
2

Madsen plays a defensive stroke for two runs.

30.1
4

Chohan to Madsen, 4 runs

29.6
.

0 runs

29.5
.

0 runs

29.4
.

0 runs

29.3
.

0 runs

29.2
.

0 runs

29.1
2

Jewell plays a defensive stroke for a pair of runs.

28.6
.

Chohan to Madsen, 0 runs

28.5
1

Chohan to Jewell, 1 run

28.4
.

Chohan to Jewell, 0 runs

28.3
1

Chohan to Madsen, 1 run

28.2
4

Chohan to Madsen, 4 runs

28.1
4

Chohan to Madsen, 4 runs

27.6
.

Cliff to Jewell, 0 runs

27.5
.

Cliff to Jewell, 0 runs

27.4
1

Cliff to Madsen, 1 run

27.3
.

Cliff to Madsen, 0 runs

27.2
1

Cliff to Jewell, 1 run

27.1
.

Cliff to Jewell, 0 runs

26.6
W

appeal, wicket (caught - Andersson)

26.5
.

Chohan to Andersson, 0 runs

26.4
.

Chohan to Andersson, 0 runs

26.3
1

Chohan to Jewell, 1 run

26.2
.

Chohan to Jewell, 0 runs

26.1
W

appeal, wicket (caught - Came)

25.6
.

Cliff to Andersson, 0 runs

25.5
1

Cliff to Came, 1 run

25.4
.

Cliff to Came, 0 runs

25.3
1

Cliff to Andersson, 1 run

25.2
1

Cliff to Came, 1 run

25.1
.

Cliff to Came, 0 runs

24.6
1

Lyth to Came, 1 run

24.5
1

Lyth to Andersson, 1 run

24.4
.

Lyth to Andersson, 0 runs

24.3
6

Lyth to Andersson, 6 runs

24.3
1

Lyth to Andersson, wide

24.2
1

Lyth to Came, 1 run

24.1
.

Lyth to Came, 0 runs

23.6
4

Cliff to Andersson, 4 runs

23.5
.

Cliff to Andersson, 0 runs

23.4
.

Cliff to Andersson, 0 runs

23.4
1

Cliff to Andersson, wide

23.3
1

Cliff to Came, 1 run

23.2
.

Cliff to Came, 0 runs

23.1
4

Cliff to Came, 4 runs

22.6
.

Bess to Andersson, 0 runs

22.5
1

Bess to Came, 1 run

22.4
.

Bess to Came, 0 runs

22.3
.

Bess to Came, 0 runs

22.2
.

Bess to Came, 0 runs

22.1
3

Bess to Andersson, 3 runs

21.6
1

Chohan to Andersson, 1 run

21.5
1

Chohan to Came, 1 run

21.4
4

Chohan to Came, 4 runs

21.3
1

Chohan to Andersson, 1 run

21.3
1

Chohan to Andersson, wide

21.2
1

Chohan to Came, 1 run

21.1
.

Chohan to Came, 0 runs

20.6
1

Bess to Came, 1 run

20.5
1

Andersson defends for a run.

20.4
1lb

Came defends for a leg bye.

20.3
1

Bess to Andersson, 1 run

20.2
1

Bess to Came, 1 run

20.1
1

Bess to Andersson, 1 run

19.6
1

Chohan to Andersson, 1 run

19.5
.

Chohan to Andersson, 0 runs

19.4
6

Chohan to Andersson, 6 runs

19.3
1

Chohan to Came, 1 run

19.2
1

Chohan to Andersson, 1 run

19.1
1

Chohan to Came, 1 run

18.6
1

Bess to Came, 1 run

18.5
.

Bess to Came, 0 runs

18.4
1

Bess to Andersson, 1 run

18.3
4

Bess to Andersson, 4 runs

18.2
.

Bess to Andersson, 0 runs

18.1
.

Bess to Andersson, 0 runs

17.6
.

Chohan to Came, 0 runs

17.5
.

Chohan to Came, 0 runs

17.4
2

Chohan to Came, 2 runs

17.3
1

Chohan to Andersson, 1 run

17.2
4

Chohan to Andersson, 4 runs

17.1
.

Chohan to Andersson, 0 runs

16.6
.

Bess to Came, 0 runs

16.5
2

Bess to Came, 2 runs

16.4
4

Bess to Came, 4 runs

16.3
1

Bess to Andersson, 1 run

16.2
2

Bess to Andersson, 2 runs

16.1
.

Bess to Andersson, 0 runs

15.6
.

Hill to Came, 0 runs

15.5
.

Hill to Came, 0 runs

15.4
.

Hill to Came, 0 runs

15.3
1

Hill to Andersson, 1 run

15.2
1

Hill to Came, 1 run

15.1
.

Hill to Came, 0 runs

14.6
.

Bess to Andersson, 0 runs

14.5
2

Andersson defends for a couple of runs.

14.4
.

Bess to Andersson, 0 runs

14.3
4

Bess to Andersson, 4 runs

14.2
.

Bess to Andersson, 0 runs

14.1
.

Bess to Andersson, 0 runs

13.6
.

Coad to Came, 0 runs

13.5
.

Coad to Came, 0 runs

13.4
.

Coad to Came, 0 runs

13.3
1

Coad to Andersson, 1 run

13.2
.

Coad to Andersson, 0 runs

13.1
.

Coad to Andersson, 0 runs

13.1
1

Coad to Andersson, wide

12.6
1

Bess to Andersson, 1 run

12.5
1

Bess to Came, 1 run

12.4
4

Bess to Came, 4 runs

12.3
.

Bess to Came, 0 runs

12.2
1

Bess to Andersson, 1 run

12.1
.

Bess to Andersson, 0 runs

11.6
.

Coad to Came, 0 runs

11.5
.

Coad to Came, 0 runs

11.4
.

0 runs

11.3
.

Coad to Came, 0 runs

11.2
4

Coad to Came, 4 runs

11.1
1

Coad to Andersson, 1 run

10.6
4

Cliff to Came, 4 runs

10.5
1

Cliff to Andersson, 1 run

10.4
.

Cliff to Andersson, 0 runs

10.3
1

Cliff to Came, 1 run

10.2
.

Cliff to Came, 0 runs

10.1
.

Cliff to Came, 0 runs

9.6
.

Coad to Andersson, 0 runs

9.5
.

Coad to Andersson, 0 runs

9.4
1

Coad to Came, 1 run

9.3
.

Coad to Came, 0 runs

9.2
1

Coad to Andersson, 1 run

9.1
.

Coad to Andersson, 0 runs

8.6
.

Cliff to Came, 0 runs

8.5
.

Cliff to Came, 0 runs

8.4
4

Cliff to Came, 4 runs

8.4
1

Cliff to Came, wide

8.3
1

Cliff to Andersson, 1 run

8.2
1

Cliff to Came, 1 run

8.1
1

Andersson plays a defensive stroke for one run.

7.6
.

Coad to Came, 0 runs

7.5
.

Coad to Came, 0 runs

7.4
1

Coad to Andersson, 1 run

7.3
.

Coad to Andersson, 0 runs

7.2
2

Coad to Andersson, 2 runs

7.1
.

Coad to Andersson, 0 runs

6.6
.

Hill to Came, 0 runs

6.5
1

Hill to Andersson, 1 run

6.4
.

Hill to Andersson, 0 runs

6.3
1

Hill to Came, 1 run

6.2
1

Hill to Andersson, 1 run

6.1
1

Hill to Came, 1 run

5.6
.

Coad to Andersson, 0 runs

5.5
1

Coad to Came, 1 run

5.4
.

Coad to Came, 0 runs

5.3
.

Coad to Came, 0 runs

5.2
.

Coad to Came, 0 runs

5.1
.

Coad to Came, 0 runs

4.6
.

Hill to Andersson, 0 runs

4.5
.

Hill to Andersson, 0 runs

4.4
.

Hill to Andersson, 0 runs

4.3
.

Hill to Andersson, 0 runs

4.2
.

Hill to Andersson, 0 runs

4.1
4

Andersson decides to allow it to go through to the keeper, and the ball flies away for 4 byes.

4.1
5

Hill to Andersson, 5 wides

3.6
1

Coad to Andersson, 1 run

3.5
.

Coad to Andersson, 0 runs

3.4
.

Coad to Andersson, 0 runs

3.3
.

Coad to Andersson, 0 runs

3.2
.

Coad to Andersson, 0 runs

3.1
.

Coad to Andersson, 0 runs

2.6
.

Hill to Came, 0 runs

2.5
4

Hill to Came, 4 runs

2.4
.

Hill to Came, 0 runs

2.3
1

Andersson defends for a single run.

2.2
1

Hill to Came, 1 run

2.1
.

Hill to Came, 0 runs

1.6
.

Coad to Andersson, 0 runs

1.5
.

Coad to Andersson, 0 runs

1.4
.

Coad to Andersson, 0 runs

1.3
.

Coad to Andersson, 0 runs

1.2
4

Coad to Andersson, 4 runs

1.1
.

Coad to Andersson, 0 runs

0.6
.

Hill to Came, 0 runs

0.5
.

Hill to Came, 0 runs

0.4
.

Hill to Came, 0 runs

0.3
.

Hill to Came, 0 runs

0.2
.

Hill to Came, 0 runs

0.1
.

Hill to Came, 0 runs