Highlights Yorkshire vs Derbyshire List a One-Day Cup 07.08.2026
Andersson to Bean, 0 runs
Potts to Hill, 0 runs
Potts to Hill, 4 runs
Potts to Hill, 4 runs
Potts to Hill, wide
Potts to Bean, 1 run
Potts to Bean, 2 runs
Potts to Whiteman, appeal, wicket (caught - Whiteman)
Aitchison to Whiteman, 1 run
Aitchison to Whiteman, 0 runs
Aitchison to Hill, 1 run
Aitchison to Whiteman, 1 run
Aitchison to Whiteman, 4 runs
Aitchison to Hill, 1 run
Potts to Hill, 1 run
Potts to Hill, 0 runs
Potts to Hill, 4 runs
Potts to Hill, 2 runs
Potts to Whiteman, 1 run
Potts to Whiteman, wide
Potts to Whiteman, 2 runs
Aitchison to Hill, 2 runs
Aitchison to Whiteman, 1 run
Aitchison to Hill, 1 run
Aitchison to Hill, 2 runs
Aitchison to Hill, 4 runs
Aitchison to Whiteman, 1 run
Potts to Whiteman, 1 run
Potts to Whiteman, 2 runs
Potts to Whiteman, 4 runs
Potts to Hill, 1 run
Potts to Whiteman, 1 run
Potts to Whiteman, wide
Potts to Whiteman, 0 runs
Andersson to Hill, 4 runs
Andersson to Hill, 2 runs
Andersson to Whiteman, 1 run
Andersson to Hill, 1 run
Hill plays a defensive stroke for two runs.
Andersson to Whiteman, 1 run
Hill plays a defensive stroke for a single run.
Dal to Hill, 4 runs
Dal to Hill, 2 runs
Dal to Hill, 0 runs
Dal to Hill, 4 runs
Andersson to Hill, 1 run
Andersson to Hill, 0 runs
Andersson to Whiteman, 1 run
Andersson to Whiteman, 4 runs
Andersson to Whiteman, 0 runs
FOUR MORE! Whiteman defends for four runs.
Dal to Whiteman, 0 runs
Hill plays a defensive stroke for 2 runs.
Dal to Hill, 0 runs
Dal to Whiteman, 1 run
Dal to Whiteman, 0 runs
Dal to Hill, 1 run
Hill plays a defensive stroke for a run.
Andersson to Hill, 4 runs
Andersson to Hill, 0 runs
Andersson to Whiteman, 1 run
Andersson to Whiteman, 0 runs
Andersson to Hill, 1 run
Dal to Whiteman, 0 runs
Dal to Hill, 1 run
Dal to Hill, 0 runs
Dal to Whiteman, 1 run
Dal to Hill, 1 run
Dal to Whiteman, 1 run
Andersson to Hill, 0 runs
Andersson to Hill, 0 runs
Andersson to Hill, 0 runs
Andersson to Whiteman, 1 run
Andersson to Hill, 1 run
Andersson to Hill, 0 runs
Dal to Whiteman, 0 runs
Dal to Hill, 1 run
Dal to Hill, 0 runs
Dal to Hill, 0 runs
Dal to Whiteman, 1 run
Dal to Whiteman, 0 runs
Aitchison to Whiteman, 1 run
Aitchison to Hill, 1 run
Aitchison to Whiteman, 1 run
Aitchison to Whiteman, 4 runs
Potts to Hill, 0 runs
Potts to Hill, 0 runs
Potts to Hill, 0 runs
appeal, wicket (caught - Wharton)
Potts to Wharton, wide
Potts to Wharton, 0 runs
Potts to Wharton, 0 runs
Aitchison to Wharton, 1 run
Aitchison to Whiteman, 1 run
Aitchison to Wharton, 1 run
Aitchison to Wharton, 2 runs
Aitchison to Wharton, 0 runs
Aitchison to Wharton, 0 runs
Potts to Wharton, 1 run
Potts to Whiteman, 1 run
Potts to Wharton, 1 run
Potts to Wharton, 0 runs
Potts to Whiteman, 1 run
Potts to Whiteman, 0 runs
Morley to Wharton, 6 runs
Morley to Wharton, 4 runs
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Whiteman, 1 run
Morley to Wharton, 1 run
Morley to Whiteman, 1 run
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Whiteman, 1 run
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Morley to Whiteman, 1 run
Morley to Wharton, 1 run
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Wharton, 4 runs
Morley to Whiteman, 1 run
Reece to Whiteman, 1 run
Reece to Wharton, 1 run
Reece to Whiteman, 1 run
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Wharton, 1 run
Morley to Wharton, 1 run
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Whiteman, 1 run
Morley to Wharton, 1 run
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 0 runs
Morley to Whiteman, 3 runs
Morley to Whiteman, 0 runs
Morley to Wharton, 1 run
Morley to Whiteman, 1 run
Morley to Wharton, 1 run
Morley to Whiteman, 1 run
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Whiteman, 1 run
Reece to Whiteman, 0 runs
Reece to Whiteman, 2 runs
Reece to Wharton, 1 run
Morley to Wharton, 1 run
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Wharton, 0 runs
Morley to Whiteman, 1 run
Morley to Wharton, 1 run
Morley to Wharton, 0 runs
Reece to Wharton, 1 run
Reece to Whiteman, 1 run
Reece to Wharton, 1 run
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Whiteman, 1 run
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Whiteman, 1 run
Andersson to Whiteman, 2 runs
Andersson to Whiteman, 0 runs
Whiteman defends for 2 runs.
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Wharton, 2 runs
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Wharton, 0 runs
Reece to Wharton, 4 runs
Andersson to Whiteman, 2 runs
Andersson to Whiteman, 0 runs
Andersson to Wharton, 1 run
Andersson to Whiteman, 1 run
Andersson to Whiteman, 5 wides
Andersson to Whiteman, 0 runs
Andersson to Wharton, 1 run
Dal to Whiteman, 4 runs
Dal to Whiteman, 4 runs
Dal to Whiteman, 0 runs
Dal to Wharton, 1 run
Dal to Wharton, 0 runs
Dal to Wharton, 0 runs
Andersson to Whiteman, 0 runs
Andersson to Wharton, 1 run
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Whiteman, 1 run
Dal to Whiteman, 1 run
Dal to Whiteman, 0 runs
Dal to Wharton, 1 run
Dal to Wharton, 0 runs
Dal to Whiteman, 1 run
Dal to Wharton, 1 run
Andersson to Whiteman, 0 runs
Andersson to Wharton, 1 run
Andersson to Whiteman, 1 run
Andersson to Whiteman, 0 runs
Andersson to Whiteman, 0 runs
Andersson to Wharton, 1 run
Dal to Whiteman, 0 runs
Dal to Wharton, 1 run
Dal to Whiteman, 1 run
Dal to Whiteman, 0 runs
Dal to Wharton, 1 run
Whiteman plays a defensive stroke for a single run.
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Wharton, 0 runs
Andersson to Whiteman, 1 run
Dal to Whiteman, 1 run
Dal to Whiteman, 4 runs
Dal to Whiteman, wide
Dal to Wharton, 1 run
Dal to Wharton, 0 runs
Dal to Wharton, 0 runs
Dal to Wharton, 0 runs
Aitchison to Whiteman, 0 runs
Aitchison to Bennison, appeal, wicket (caught - Bennison)
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 2 runs
Dal to Wharton, 0 runs
Dal to Wharton, 2 runs
Dal to Wharton, 0 runs
Dal to Bennison, 1 run
Dal to Wharton, 1 run
Dal to Wharton, 4 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Wharton, 1 run
Aitchison to Wharton, 0 runs
Aitchison to Bennison, 1 run
Potts to Wharton, 0 runs
Potts to Wharton, wide
Potts to Wharton, 0 runs
Potts to Wharton, 0 runs
Potts to Bennison, 1 run
Potts to Wharton, 1 run
Potts to Wharton, 4 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, appeal
Aitchison to Bennison, 4 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Potts to Wharton, 4 runs
Potts to Wharton, 4 runs
Potts to Wharton, 4 runs
Potts to Wharton, 0 runs
Potts to Wharton, 0 runs
Potts to Wharton, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
appeal, wicket (caught - Lyth)
Potts to Lyth, 4 runs
Potts to Lyth, 4 runs
Bennison plays a defensive stroke for a single run.
Potts to Bennison, 0 runs
Potts to Bennison, 0 runs
Aitchison to Lyth, 0 runs
Aitchison to Lyth, 0 runs
Aitchison to Lyth, 0 runs
Aitchison to Lyth, 0 runs
Aitchison to Lyth, 0 runs
Aitchison to Lyth, 0 runs
Potts to Lyth, 1 run
Potts to Lyth, 0 runs
Potts to Bennison, 1 run
Potts to Bennison, 2 runs
Potts to Bennison, 0 runs
Lyth plays a defensive stroke for one leg bye.
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Bennison, 0 runs
Aitchison to Luxton, appeal, wicket (caught - Luxton)
Potts to Lyth, 0 runs
Potts to Lyth, 0 runs
Potts to Lyth, 0 runs
Potts to Lyth, 4 runs
Potts to Lyth, 4 runs
Potts to Lyth, 0 runs
Hill to Aitchison, 1 run
Hill to Aitchison, 0 runs
Hill to Aitchison, 0 runs
Hill to Dal, 1 run
Hill to Aitchison, 1 run
Hill to Aitchison, 0 runs
Cliff to Dal, 4 runs
Cliff to Aitchison, 1 run
Cliff to Dal, 1 run
Cliff to Dal, 4 runs
Cliff to Aitchison, 1 run
appeal, wicket (caught - Potts)
Dal plays a defensive stroke for a couple of runs.
Hill to Potts, 1 run
Hill to Potts, 6 runs
Hill to Potts, 2 runs
Hill to Dal, 1 run
Hill to Potts, 1 run
Cliff to Dal, 0 runs
Cliff to Potts, 1 run
Potts defends for a pair of runs.
Cliff to Potts, 4 runs
Cliff to Potts, 0 runs
Cliff to Whiteley, appeal, wicket (caught - Whiteley)
Coad to Whiteley, 1 run
Coad to Dal, 1 run
Coad to Whiteley, leg bye
Coad to Dal, 1 run
Coad to Dal, 0 runs
Coad to Whiteley, 1 run
Hill to Reece, appeal, wicket (caught - Reece)
Hill to Whiteley, 1 run
Hill to Reece, 1 run
Hill to Reece, 6 runs
Hill to Whiteley, 1 run
Hill to Reece, 1 run
Chohan to Whiteley, 4 runs
Chohan to Whiteley, 4 runs
Chohan to Whiteley, 0 runs
Chohan to Whiteley, 4 runs
Chohan to Reece, 1 run
Chohan to Whiteley, 1 run
Hill to Whiteley, 1 run
Hill to Whiteley, 0 runs
Hill to Whiteley, 0 runs
Hill to Whiteley, 0 runs
Hill to Whiteley, 0 runs
appeal, wicket (caught - Jewell)
Chohan to Reece, 0 runs
Chohan to Reece, 0 runs
Chohan to Jewell, 1 run
Chohan to Jewell, 0 runs
Chohan to Reece, leg bye
Chohan to Reece, 0 runs
Bess to Jewell, 0 runs
Bess to Jewell, 0 runs
Bess to Jewell, 4 runs
Bess to Jewell, 0 runs
Bess to Reece, 1 run
Bess to Reece, 4 runs
Lyth to Reece, 1 run
Lyth to Reece, 0 runs
Lyth to Reece, 0 runs
Lyth to Reece, 0 runs
Jewell defends for 1 run.
Lyth to Reece, 1 run
Bess to Reece, 1 run
Bess to Reece, 0 runs
Bess to Reece, 0 runs
Bess to Jewell, 1 run
Bess to Reece, 1 run
Bess to Jewell, 1 run
Cliff to Reece, 0 runs
Cliff to Jewell, 1 run
Cliff to Jewell, 0 runs
Cliff to Reece, 1 run
Cliff to Guest, appeal, wicket (caught - Guest)
Cliff to Jewell, 1 run
Bess to Jewell, 1 run
Bess to Jewell, 0 runs
Bess to Jewell, 0 runs
Cliff to Guest, appeal, wicket (caught - Guest)
Bess to Guest, 1 run
Guest defends for a pair of runs.
Cliff to Guest, 1 run
Cliff to Guest, 0 runs
Jewell plays a defensive stroke for 1 run.
Cliff to Jewell, 0 runs
Cliff to Jewell, 4 runs
Cliff to Guest, 1 run
Lyth to Guest, 1 run
Lyth to Guest, 0 runs
Lyth to Guest, 0 runs
Lyth to Guest, 4 runs
Lyth to Guest, 0 runs
Lyth to Jewell, 1 run
Coad to Guest, 0 runs
Coad to Guest, 0 runs
Coad to Guest, 4 runs
Coad to Guest, 0 runs
Coad to Guest, 0 runs
Coad to Jewell, 1 run
Bess to Guest, 0 runs
Bess to Guest, 0 runs
Bess to Guest, 0 runs
appeal, wicket (caught - Madsen)
Jewell plays a defensive stroke for one run.
Bess to Jewell, 0 runs
Coad to Madsen, 0 runs
Coad to Jewell, 1 run
Coad to Jewell, 4 runs
Coad to Madsen, 1 run
Coad to Madsen, 0 runs
Coad to Madsen, 0 runs
Madsen plays a defensive stroke for a run.
Chohan to Madsen, 0 runs
Chohan to Jewell, 1 run
Chohan to Madsen, 1 run
Madsen plays a defensive stroke for two runs.
Chohan to Madsen, 4 runs
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Jewell plays a defensive stroke for a pair of runs.
Chohan to Madsen, 0 runs
Chohan to Jewell, 1 run
Chohan to Jewell, 0 runs
Chohan to Madsen, 1 run
Chohan to Madsen, 4 runs
Chohan to Madsen, 4 runs
Cliff to Jewell, 0 runs
Cliff to Jewell, 0 runs
Cliff to Madsen, 1 run
Cliff to Madsen, 0 runs
Cliff to Jewell, 1 run
Cliff to Jewell, 0 runs
appeal, wicket (caught - Andersson)
Chohan to Andersson, 0 runs
Chohan to Andersson, 0 runs
Chohan to Jewell, 1 run
Chohan to Jewell, 0 runs
appeal, wicket (caught - Came)
Cliff to Andersson, 0 runs
Cliff to Came, 1 run
Cliff to Came, 0 runs
Cliff to Andersson, 1 run
Cliff to Came, 1 run
Cliff to Came, 0 runs
Lyth to Came, 1 run
Lyth to Andersson, 1 run
Lyth to Andersson, 0 runs
Lyth to Andersson, 6 runs
Lyth to Andersson, wide
Lyth to Came, 1 run
Lyth to Came, 0 runs
Cliff to Andersson, 4 runs
Cliff to Andersson, 0 runs
Cliff to Andersson, 0 runs
Cliff to Andersson, wide
Cliff to Came, 1 run
Cliff to Came, 0 runs
Cliff to Came, 4 runs
Bess to Andersson, 0 runs
Bess to Came, 1 run
Bess to Came, 0 runs
Bess to Came, 0 runs
Bess to Came, 0 runs
Bess to Andersson, 3 runs
Chohan to Andersson, 1 run
Chohan to Came, 1 run
Chohan to Came, 4 runs
Chohan to Andersson, 1 run
Chohan to Andersson, wide
Chohan to Came, 1 run
Chohan to Came, 0 runs
Bess to Came, 1 run
Andersson defends for a run.
Came defends for a leg bye.
Bess to Andersson, 1 run
Bess to Came, 1 run
Bess to Andersson, 1 run
Chohan to Andersson, 1 run
Chohan to Andersson, 0 runs
Chohan to Andersson, 6 runs
Chohan to Came, 1 run
Chohan to Andersson, 1 run
Chohan to Came, 1 run
Bess to Came, 1 run
Bess to Came, 0 runs
Bess to Andersson, 1 run
Bess to Andersson, 4 runs
Bess to Andersson, 0 runs
Bess to Andersson, 0 runs
Chohan to Came, 0 runs
Chohan to Came, 0 runs
Chohan to Came, 2 runs
Chohan to Andersson, 1 run
Chohan to Andersson, 4 runs
Chohan to Andersson, 0 runs
Bess to Came, 0 runs
Bess to Came, 2 runs
Bess to Came, 4 runs
Bess to Andersson, 1 run
Bess to Andersson, 2 runs
Bess to Andersson, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Andersson, 1 run
Hill to Came, 1 run
Hill to Came, 0 runs
Bess to Andersson, 0 runs
Andersson defends for a couple of runs.
Bess to Andersson, 0 runs
Bess to Andersson, 4 runs
Bess to Andersson, 0 runs
Bess to Andersson, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Andersson, 1 run
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, wide
Bess to Andersson, 1 run
Bess to Came, 1 run
Bess to Came, 4 runs
Bess to Came, 0 runs
Bess to Andersson, 1 run
Bess to Andersson, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 4 runs
Coad to Andersson, 1 run
Cliff to Came, 4 runs
Cliff to Andersson, 1 run
Cliff to Andersson, 0 runs
Cliff to Came, 1 run
Cliff to Came, 0 runs
Cliff to Came, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Came, 1 run
Coad to Came, 0 runs
Coad to Andersson, 1 run
Coad to Andersson, 0 runs
Cliff to Came, 0 runs
Cliff to Came, 0 runs
Cliff to Came, 4 runs
Cliff to Came, wide
Cliff to Andersson, 1 run
Cliff to Came, 1 run
Andersson plays a defensive stroke for one run.
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Andersson, 1 run
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 2 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Andersson, 1 run
Hill to Andersson, 0 runs
Hill to Came, 1 run
Hill to Andersson, 1 run
Hill to Came, 1 run
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Came, 1 run
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Coad to Came, 0 runs
Hill to Andersson, 0 runs
Hill to Andersson, 0 runs
Hill to Andersson, 0 runs
Hill to Andersson, 0 runs
Hill to Andersson, 0 runs
Andersson decides to allow it to go through to the keeper, and the ball flies away for 4 byes.
Hill to Andersson, 5 wides
Coad to Andersson, 1 run
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 4 runs
Hill to Came, 0 runs
Andersson defends for a single run.
Hill to Came, 1 run
Hill to Came, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Coad to Andersson, 4 runs
Coad to Andersson, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 0 runs
Hill to Came, 0 runs