H2h Yorkshire vs Derbyshire List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

YOR
YOR
DER
DER
Yorkshire vs Derbyshire

T20, T20 Blast

DERDerbyshire

215

YORYorkshire

215

T20, T20 Blast

YORYorkshire

195

DERDerbyshire

194

T20, T20 Blast

YORYorkshire

151

DERDerbyshire

157
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