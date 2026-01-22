H2h Mumbai vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

MUM
MUM
HYD
HYD
Mumbai vs Hyderabad

First class, Ranji Trophy

HYDHyderabad

MUMMumbai

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

MUMMumbai

131

HYDHyderabad

132