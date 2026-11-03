Squads Mumbai vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anand Akash
wicket keeper
Agarwal Tanmay
batsman
Attarde Shashank
all rounder
Arfaz MD
no information yet
Avasthi Mohit
bowler
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Goud A Varun
no information yet
Dsouza Sylvester
bowler
Kak Kartikeya
batsman
Khan Musheer
batsman
Perala Aman Rao
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Kotian Tanush
all rounder
Rakshann Readi
bowler
Lad Siddhesh
batsman
Reddy Ananth Prateek
wicket keeper
Mulani Shams
all rounder
Reddy K Nitesh
all rounder
Patil Sairaj
all rounder
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Sharma Rohit
batsman
Sai Yadav Nitin
no information yet
Shedge Suryansh
batsman
Singh Rahul
batsman
Simran Mulchandani Ishan
no information yet
Thyagarajan Tanay
bowler
Sutar Chinmay Rajesh
batsman
Varma Pranav
no information yet
Tamore Hardik
wicket keeper
Tarmale Onkar
no information yet
Thakur Shardul
all rounder
Match has not started yet