Squads Mumbai vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

MUM
MUM
HYD
HYD

Playing

MUM
MUM
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Attarde Shashank

all rounder

Arfaz MD

no information yet

Goud A Varun

no information yet

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Kotian Tanush

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Reddy K Nitesh

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Sai Yadav Nitin

no information yet

Simran Mulchandani Ishan

no information yet

Varma Pranav

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Tarmale Onkar

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Bench

MUM
MUM
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet