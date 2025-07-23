ODI Series India vs Ireland, Women Cricket Live Score 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

ODI Series India vs Ireland, Women Team List

view all
image

India

image

Ireland

ODI Series India vs Ireland, Women Stadiums

image

Saurashtra Cricket Association Stadium

Rajkot, India