H2h India vs Sri Lanka Odi ODI Series India vs Sri Lanka 13.12.2026

Odi

Delhi

IND
IND
SRI
SRI
India vs Sri Lanka

Test, Test Series Sri Lanka vs. India

INDIndia

SRISri Lanka

Test, Test Series Sri Lanka vs. India

SRISri Lanka

INDIndia

(85 ov.) 300/5

Test, Test Series Sri Lanka vs. India

SRISri Lanka

INDIndia

(73 ov.) 288/2
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