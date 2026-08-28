H2h Beveren Cc vs Genk Cc T10 T10 ECS Belgium 28.08.2026

T10

BEV
BEV
GEN
GEN
Beveren Cc vs Genk Cc

T10, T10 ECS Belgium

GENGenk Cc

149

BEVBeveren Cc

146

T10, T10 ECS Belgium

BEVBeveren Cc

116

GENGenk Cc

135