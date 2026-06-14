H2h Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers T20 Bengal T20 League, Women 14.06.2026

T20

SHR
SHR

85

SER
SER

136

Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers

T20, Bengal T20 League, Women

SERServotech Siliguri Strikers

SHRShrachi Rarh Tigers