Murshidabad Kueens vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
MUR
164
RAS
76
Bengal T20 League, Women
MUR
164
RAS
76
Bengal T20 League, Women
NOV
104
ADA
105
Bengal T20 League, Women
RAS
127
LUX
124
Bengal T20 League, Women
SOB
144
SER
148
Bengal T20 League, Women
SHR
128
SOB
127
Bengal T20 League, Women
MUR
134
ADA
132
Bengal T20 League, Women
NOV
145
RAS
146
Bengal T20 League, Women
SHR
85
SER
136
Bengal T20 League, Women
LUX
135
MUR
121
Bengal T20 League, Women
ADA
178
SOB
124
Bengal T20 League, Women
RAS
128
SER
168
Bengal T20 League, Women
SOB
115
MUR
114
Bengal T20 League, Women
ADA
154
SHR
137
Bengal T20 League, Women
SOB
84
RAS
101
Bengal T20 League, Women
SER
119
MUR
123
Bengal T20 League, Women
MUR
160
NOV
110
Bengal T20 League, Women
SER
75
ADA
159
Bengal T20 League, Women
SHR
146
LUX
140
Bengal T20 League, Women
ADA
152
RAS
71
Bengal T20 League, Women
MUR
120
SHR
123
Bengal T20 League, Women
LUX
131
NOV
89