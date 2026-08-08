Squads Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League, Women 05.09.2026

T20

BAR
BAR
TRI
TRI

Playing

BAR
BAR
TRI
TRI

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First TeamSecond Team

Bench

BAR
BAR
TRI
TRI

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First TeamSecond Team

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