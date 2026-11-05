Match details Semi Finalist 1 vs Semi Finalist 2 T20 T20 South Africa Cup 13.11.2026

T20

SEM
SEM
SEM
SEM

Match Info

Match:CSA T20 Challenge 2026
Date:Tuesday, September 22, 2026 - Sunday, November 15, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, November 13, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Semi Finalist 1 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Semi Finalist 2 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet