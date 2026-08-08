Match details Ace Capital CC vs Bloomfield Cricket And Athletic Club T20 T20 Major Clubs 28.08.2026

T20

ACE
ACE
BLO
BLO

Match Info

Match:T20 Major Clubs 2026
Date:Wednesday, August 12, 2026 - Thursday, September 17, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, August 28, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ace Capital CC Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Bloomfield Cricket And Athletic Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet