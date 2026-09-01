Match details Bloomfield Cricket And Athletic Club vs Colts Cricket Club T20 T20 Major Clubs 01.09.2026

T20

BLO
BLO
COL
COL

Match Info

Match:T20 Major Clubs 2026
Date:Wednesday, August 12, 2026 - Thursday, September 17, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, September 01, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bloomfield Cricket And Athletic Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Colts Cricket Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet