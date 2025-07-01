H2h Burgher RC vs Colombo CC T20 T20 Major Clubs 20.08.2026

T20

BUR
BUR
COL
COL
Burgher RC vs Colombo CC

List a, Major Clubs Limited Overs Tournament

BURBurgher RC

COLColombo CC

T20, T20 Major Clubs

BURBurgher RC

COLColombo CC