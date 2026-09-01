H2h Moors SC vs Nugegoda Sports Welfare Club T20 T20 Major Clubs 01.09.2026

T20

MOO
MOO
NUG
NUG
Moors SC vs Nugegoda Sports Welfare Club

List a, Major Clubs Limited Overs Tournament

NUGNugegoda Sports Welfare Club

MOOMoors SC

List a, Major Clubs Limited Overs Tournament

MOOMoors SC

NUGNugegoda Sports Welfare Club