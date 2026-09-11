Squads Keonjhar Miners vs Bhubaneswar Tigers T20 Odisha Pro T20 League 21.09.2026

T20

KEO
KEO
BHU
BHU

Playing

KEO
KEO
BHU
BHU
First TeamSecond Team
Mokshit Panakala

no information yet

Bench

KEO
KEO
BHU
BHU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet