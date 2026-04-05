H2h Multan Sultans vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 05.04.2026

T20

MUS
MUS
QGL
QGL
Multan Sultans vs Quetta Gladiators

T20, Pakistan Super League

QGLQuetta Gladiators

MUSMultan Sultans

T20, Pakistan Super League

MUSMultan Sultans

QGLQuetta Gladiators

T20, Pakistan Super League

QGLQuetta Gladiators

90

MUSMultan Sultans

89