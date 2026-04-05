Match details Multan Sultans vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 05.04.2026

T20

MUS
MUS
QGL
QGL

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 05, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Multan Sultans Squad

Players
BenchAkram Faisal, Daniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Gul Shehzad, Habib Khan Atizaz, Imran Mohammad, Iqbal Arshad, Ismail Mohammad, Masood Saad, Masood Shan, Minhas Arafat, Mirza Mohammad Salman, Muhammed Shahzad, Nawaz Mohammad, Philippe Josh, Potgieter Delano, Qamar Momin, Shamsi Tabraiz, Shaw Lachlan, Siddle Peter, Smith Steve, Sultan Jahanzaib, Turner Ashton, Wasim Jr Mohammad, Zafar Muhammad

Quetta Gladiators Squad

Players
BenchAhmed Abrar, Akram Wasim, Curran Tom, Hampton Brett, Harper Sam, Hussain Shamyl, Jacobs Bevon, Johnson Spencer, Khan Bismillah, Khan Jahandad, Khan Saqib, McDermott Ben, Nafay Khawaja Muhammad, Nawaz Hasan, Rossouw Rilee, Shakeel Saud, Tariq Usman, Zaib Khan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet