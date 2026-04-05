Squads Multan Sultans vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 05.04.2026

T20

MUS
MUS
QGL
QGL

Playing

MUS
MUS
QGL
QGL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MUS
MUS
QGL
QGL
First TeamSecond Team
Akram Wasim

all rounder

Curran Tom

all rounder

Gul Shehzad

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Habib Khan Atizaz

no information yet

Harper Sam

wicket keeper

Jacobs Bevon

no information yet

Ismail Mohammad

no information yet

Masood Saad

all rounder

Khan Bismillah

wicket keeper

Khan Jahandad

no information yet

Minhas Arafat

all rounder

Khan Saqib

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder

Nawaz Hasan

no information yet

Philippe Josh

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Zaib Khan

no information yet

Shaw Lachlan

wicket keeper

Sultan Jahanzaib

no information yet