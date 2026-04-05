Squads Multan Sultans vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 05.04.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Akram Faisal
bowler
Ahmed Abrar
bowler
Daniyal Ahmad
bowler
Akram Wasim
all rounder
Farhan Sahibzada
batsman
Curran Tom
all rounder
Gul Shehzad
no information yet
Hampton Brett
all rounder
Habib Khan Atizaz
no information yet
Harper Sam
wicket keeper
Imran Mohammad
bowler
Hussain Shamyl
batsman
Iqbal Arshad
bowler
Jacobs Bevon
no information yet
Ismail Mohammad
no information yet
Johnson Spencer
bowler
Masood Saad
all rounder
Khan Bismillah
wicket keeper
Masood Shan
batsman
Khan Jahandad
no information yet
Minhas Arafat
all rounder
Khan Saqib
no information yet
Mirza Mohammad Salman
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Muhammed Shahzad
bowler
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Nawaz Mohammad
all rounder
Nawaz Hasan
no information yet
Philippe Josh
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Shakeel Saud
batsman
Qamar Momin
bowler
Tariq Usman
batsman
Shamsi Tabraiz
bowler
Zaib Khan
no information yet
Shaw Lachlan
wicket keeper
Siddle Peter
bowler
Smith Steve
batsman
Sultan Jahanzaib
no information yet
Turner Ashton
batsman
Wasim Jr Mohammad
bowler
Zafar Muhammad
batsman