Multan Sultans

Multan Sultans

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Aamer Azmat

Pakistan

Ahmad Daniyal

Pakistan

Akif Javed

Pakistan

Arafat Minhas

Pakistan

Arshad Iqbal

Pakistan

Ashton James Turner

Australia

Atizaz Habib Khan

Pakistan

Christopher James Jordan

England

Curtis Campher

Ireland

David Jonathan Willey

England

Delano Potgieter

South Africa

Dilshan Madushanka

Sri Lanka

Faisal Akram

Pakistan

G Pullar

Gudakesh Moti-Kanhai

Guyana

Hamayun Altaf

Iftikhar Ahmed

Pakistan

Jahanzaib Sultan

Pakistan

Johnson Charles

Saint Lucia

Josh Joshua Ryan Philippe

Australia

Joshua Brian Little

Ireland

Kamran Ghulam

Pakistan

Lachlan Shaw

Australia

Michael Gordon Bracewell

New Zealand

Mohammad Hasnain

Pakistan

Mohammad Imran Randhawa

Pakistan

Mohammad Ismail

Mohammad Nawaz

Pakistan

Mohammad Rizwan

Pakistan

Mohammad Salman Mirza

Pakistan

Mohammad Wasim Jr

Pakistan

Momin Qamar

Pakistan

Muhammad Amir Barki

Pakistan

Muhammad Awais Zafar

Pakistan

Muhammad Ismail

United arab emirates

Muhammad Shahzad

Pakistan

Muhammad Waseem

United Arab Emirates

Peter Hatzoglou

Australia

Peter Matthew Siddle

Australia

Saad Masood

Pakistan

Sahibzada Farhan

Pakistan

Shahid Aziz

Shahnawaz Dahani

Pakistan

Shai Diego Hope

Barbados

Shan Masood Khan

Pakistan

Shehzad Gul

Pakistan

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Tabraiz Shamsi

South Africa

Tayyab Tahir

Pakistan

Ubaid Shah

Pakistan

Usama Mir

Pakistan

Usman Ahmed Khan

Pakistan

Yasir Khan

Pakistan

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played10
Won6
Drawn0
Lost4
No result1

Multan Sultans Team Schedule & Results

Pakistan Super League

Multan Sultans News

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Meet the Multan Sultans, be the first to learn about the players on this cricket team, how they prepare for upcoming matches, and what lies behind their victories and defeats.

Multan Sultans Likely to Exit PSL Amid Rising Tensions with Management

Multan Sultans Likely to Exit PSL Amid Rising Tensions with Management

The Pakistan Super League might not be the same in the next edition. As the tensions between the PSL management and Multan Sultans grow, none of these parties have backed down. And now, it seems that Multan Sultans could end its journey in the tournament.

Multan Sultans02:50 PM, 24 October, 2025

Multan Sultans on the Verge of PSL Termination Over This Controversy

Multan Sultans04:41 PM, 23 April, 2025

Watch, PSL 2025 | High-five goes wrong as Ubaid Shah smashes Usman Khan’s head in hilarious celebration

Multan Sultans03:47 PM, 23 April, 2025

Watch, PSL 2025 | Ramiz Raja switches leagues mid-sentence and fans can’t stop laughing

Multan Sultans01:34 AM, 19 March, 2024

PSL Final | Islamabad bank on Imad Wasim's all-round heroics in thriller enroute to a record third title

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