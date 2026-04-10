Pakistan Super League
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
QGL
182
RAW
121
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
QGL
HYD
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
255
QGL
137
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Quetta Gladiators vs Karachi Kings
Pakistan Super League
QGL
195
KKI
199