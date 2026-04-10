Quetta Gladiators

Quetta Gladiators

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Abrar Ahmed

Pakistan

Ahmad Daniyal

Pakistan

Ahsan Ali

Pakistan

Akeal Jerome Hosein

Trinidad and Tobago

Ali Majid

Pakistan

Alzarri Shaheim Joseph

Antigua and Barbuda

Arafat Minhas

Pakistan

Balapuwaduge Kusal Gimhan Mendis

Sri Lanka

Benjamin Reginald McDermott

Australia

Bevon Jacobs

New Zealand

Bismillah Khan

Pakistan

Brett Raymond Hampton

New Zealand

Danish Aziz

Pakistan

Faheem Ashraf

Pakistan

Faisal Akram

Pakistan

Finnley Hugh Allen

New Zealand

Guidugli Ben

Hasan Nawaz

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Jahandad Khan

Pakistan

Kashif Bhatti

Pakistan

Khalil Ahmed

Khan Zaib

Khawaja Muhammad Nafay

Pakistan

Khurram Shahzad

Pakistan

Kyle Alex Jamieson

New Zealand

Lokuge Dinesh Chandimal

Sri Lanka

Mark Sinclair Chapman

New Zealand

Mohammad Amir

Pakistan

Mohammad Wasim Jr

Pakistan

Mohammad Zeeshan

Pakistan

Rilee Roscoe Rossouw

South Africa

Sam Harper

Australia

Saqib Khan

Pakistan

Saud Shakil

Pakistan

Sean Anthony Abbott

Australia

Shamyl Hussain

Pakistan

Shoaib Malik

Pakistan

Spencer Johnson

Australia

Thomas Kevin Curran

England

Usman Tariq

Pakistan

Usman Tariq Chaudhry

Pakistan

Wasim Akram

Weerahandige Inol Avishka Fernando

Sri Lanka

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played10
Won3
Drawn0
Lost7
No result1

Quetta Gladiators Team Schedule & Results

Pakistan Super League

Quetta Gladiators News

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Get to know Quetta Gladiators, learn everything first about the players of this cricket team, how they train and how this training helps them to beat their opponents on the cricket field on a regular basis.

Watch, PSL 2025 | Hasan Ali hilariously pulls off Abrar Ahmed’s pose right after sending him back

Watch, PSL 2025 | Hasan Ali hilariously pulls off Abrar Ahmed’s pose right after sending him back

While the IPL has delivered action-packed moments around the world, the PSL too has its share of entertainment. One such instance came during the game between Karachi Kings and Quetta Gladiators, where Hasan Ali brought smiles all around by mimicking Abrar Ahmed’s signature celebration.

Quetta Gladiators07:05 PM, 12 April, 2025

Watch, PSL 2025 | Babar’s bat stays quiet as silver duck and marks shaky start for Peshawar Zalmi

Quetta Gladiators01:20 AM, 16 March, 2024

PSL 2024| Twitter reacts to Islamabad’s all-round brilliance eliminating below-par Quetta

Quetta Gladiators11:46 PM, 15 March, 2024

PSL| Twitter erupts as Mohammad Wasim Jr displays remarkable football skills to induce massive run-out

Quetta Gladiators01:11 AM, 13 March, 2024

PSL 2024 | Rizwan's stellar show leads Multan to victory over Quetta in final league game

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