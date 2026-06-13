H2h Hampshire vs Somerset T20 T20 County Cup, Women 22.08.2026

T20

HAM
HAM
SOM
SOM
Hampshire vs Somerset

List a, One-Day Cup, Women

SOMSomerset

264

HAMHampshire

303

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

159

HAMHampshire

159

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

282

SOMSomerset

281
Show more matches