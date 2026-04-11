Hampshire

Hampshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abigale Norgrove

England

Amanda Jade Wellington

Australia

Ava Georgina Lee

England

Charli Knott

Australia

Daisy Gibb

Daisy Mullan

England

Eliza Bristowe

Ella McCaughan

England

Ellyse Alexandra Perry

Australia

Francesca Sweet

Freya Grace Kemp

England

Freya Ruth Davies

England

Georgia Louise Adams

England

Hannah Hardwick

England

Lauren Bell

England

Linsey Claire Neale Smith

England

Maia Emily Bouchier

England

Mary Taylor

England

Megan Bishop

Megan Sturge

England

Nancy Harman

England

Naomi Dattani

England

Pippa Nancy Sproul

Scotland

Poppy Tulloch

Rebecca Tyson

Rhianna Southby

England

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played4
Won3
Drawn0
Lost1
No result0

Hampshire Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

Another teams

3rd Place

3rd Place

2nd Place

2nd Place

Somerset

Somerset

Glamorgan

Glamorgan

Lancashire

Lancashire

Warwickshire

Warwickshire

Essex

Essex

Kent

Kent

Winner of SF2

Winner of SF2

Yorkshire

Yorkshire