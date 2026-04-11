Somerset

Somerset

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Alex Griffiths

England

Amanda Jade Wellington

Australia

Amelie Munday

England

Anika Learoyd

Australia

Bea Willis

Charlotte Ellen Dean

England

Chloe Skelton

England

Danielle Rose Gibson

England

Ellie Anderson

England

Emma Corney

England

Erin Vukusic

Frances Claire Wilson

England

Hannah Emily Jones

England

Heather Clare Knight

England

Jasmine Westley

England

Jess Hazell

Katie Jones

England

Laura Jackson

England

Lola Harris

England

Maddie Russell

Mollie Robbins

England

Niamh Holland

England

Olivia Barnes

Rebecca Odgers

England

Ruby Davis

England

Sophie Natasha Luff

England

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played5
Won4
Drawn0
Lost1
No result0

Somerset Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another teams

3rd Place

3rd Place

2nd Place

2nd Place

Kent

Kent

Markhors

Markhors

Mexico

Mexico

Winner of SF2

Winner of SF2

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons

Durham

Durham

Hampshire

Hampshire

Surrey

Surrey