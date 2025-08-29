H2h East Delhi Riders vs Central Delhi Kings T20 T20 Delhi Premier League 18.08.2026

T20

EAS
EAS
CEN
CEN
East Delhi Riders vs Central Delhi Kings

T20, T20 Delhi Premier League

CENCentral Delhi Kings

EASEast Delhi Riders

T20, T20 Delhi Premier League

EASEast Delhi Riders

CENCentral Delhi Kings