H2h New Delhi Tigers vs East Delhi Riders T20 T20 Delhi Premier League 17.08.2026

T20

NEW
NEW
EAS
EAS
New Delhi Tigers vs East Delhi Riders

T20, T20 Delhi Premier League

EASEast Delhi Riders

129

NEWNew Delhi Tigers

178

T20, T20 Delhi Premier League

NEWNew Delhi Tigers

EASEast Delhi Riders