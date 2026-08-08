Squads Pamir Stars vs Band-E Amir Stars T20 Kabul Premier League 13.08.2026

T20

PAM
PAM
BAN
BAN

Playing

PAM
PAM
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

PAM
PAM
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet