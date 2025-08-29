H2h Alleppey Ripples vs Calicut Globstars T20 T20 Kerala League 28.08.2026

T20

ALL
ALL
CAL
CAL
Alleppey Ripples vs Calicut Globstars

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

ALLAlleppey Ripples

T20, T20 Kerala League

ALLAlleppey Ripples

CALCalicut Globstars