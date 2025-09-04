H2h Aries Kollam Sailors vs Alleppey Ripples T20 T20 Kerala League 29.08.2026

T20

ARI
ARI
ALL
ALL
Aries Kollam Sailors vs Alleppey Ripples

T20, T20 Kerala League

ALLAlleppey Ripples

ARIAries Kollam Sailors

T20, T20 Kerala League

ARIAries Kollam Sailors

ALLAlleppey Ripples