Match details Aries Kollam Sailors vs Calicut Globstars T20 T20 Kerala League 23.08.2026

T20

ARI
ARI
CAL
CAL

Match Info

Match:T20 Kerala League 2026
Date:Thursday, August 20, 2026 - Saturday, September 05, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, August 23, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Aries Kollam Sailors Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Calicut Globstars Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet