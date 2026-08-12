Match details Aries Kollam Sailors vs Thrissur Titans T20 T20 Kerala League 01.09.2026

T20

ARI
ARI
THR
THR

Match Info

Match:T20 Kerala League 2026
Date:Thursday, August 20, 2026 - Saturday, September 05, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, September 01, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Aries Kollam Sailors Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Thrissur Titans Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet