Match details Aries Kollam Sailors vs Thrissur Titans T20 T20 Kerala League 01.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Kerala League 2026
|Date:
|Thursday, August 20, 2026 - Saturday, September 05, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, September 01, 2026 09:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Aries Kollam Sailors Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Thrissur Titans Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet