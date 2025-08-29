H2h Calicut Globstars vs Alleppey Ripples T20 T20 Kerala League 24.08.2026

T20

CAL
CAL
ALL
ALL
Calicut Globstars vs Alleppey Ripples

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

ALLAlleppey Ripples

T20, T20 Kerala League

ALLAlleppey Ripples

CALCalicut Globstars