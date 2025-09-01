H2h Calicut Globstars vs Aries Kollam Sailors T20 T20 Kerala League 02.09.2026

T20

CAL
CAL
ARI
ARI
Calicut Globstars vs Aries Kollam Sailors

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

ARIAries Kollam Sailors

T20, T20 Kerala League

ARIAries Kollam Sailors

CALCalicut Globstars