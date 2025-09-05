H2h Calicut Globstars vs Kochi Blue Tigers T20 T20 Kerala League 21.08.2026

T20

CAL
CAL
KOC
KOC
Calicut Globstars vs Kochi Blue Tigers

T20, T20 Kerala League

KOCKochi Blue Tigers

CALCalicut Globstars

T20, T20 Kerala League

KOCKochi Blue Tigers

CALCalicut Globstars

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

KOCKochi Blue Tigers