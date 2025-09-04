H2h Calicut Globstars vs Thrissur Titans T20 T20 Kerala League 20.08.2026

T20

CAL
CAL
THR
THR
Calicut Globstars vs Thrissur Titans

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

THRThrissur Titans

T20, T20 Kerala League

THRThrissur Titans

CALCalicut Globstars