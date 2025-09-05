H2h Kochi Blue Tigers vs Calicut Globstars T20 T20 Kerala League 30.08.2026

T20

KOC
KOC
CAL
CAL
Kochi Blue Tigers vs Calicut Globstars

T20, T20 Kerala League

KOCKochi Blue Tigers

CALCalicut Globstars

T20, T20 Kerala League

KOCKochi Blue Tigers

CALCalicut Globstars

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

KOCKochi Blue Tigers