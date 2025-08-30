H2h Kochi Blue Tigers vs Thrissur Titans T20 T20 Kerala League 29.08.2026

T20

KOC
KOC
THR
THR
Kochi Blue Tigers vs Thrissur Titans

T20, T20 Kerala League

KOCKochi Blue Tigers

THRThrissur Titans

T20, T20 Kerala League

THRThrissur Titans

KOCKochi Blue Tigers