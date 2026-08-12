Squads Kochi Blue Tigers vs Trivandrum Royals T20 T20 Kerala League 02.09.2026

T20

KOC
KOC
TRI
TRI

Playing

KOC
KOC
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KOC
KOC
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet