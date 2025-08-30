H2h Thrissur Titans vs Kochi Blue Tigers T20 T20 Kerala League 23.08.2026

T20

THR
THR
KOC
KOC
Thrissur Titans vs Kochi Blue Tigers

T20, T20 Kerala League

KOCKochi Blue Tigers

THRThrissur Titans

T20, T20 Kerala League

THRThrissur Titans

KOCKochi Blue Tigers