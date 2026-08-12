Squads Trivandrum Royals vs Aries Kollam Sailors T20 T20 Kerala League 30.08.2026

T20

TRI
TRI
ARI
ARI

Playing

TRI
TRI
ARI
ARI
First TeamSecond Team

Bench

TRI
TRI
ARI
ARI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet