H2h Trivandrum Royals vs Calicut Globstars T20 T20 Kerala League 03.09.2026

T20

TRI
TRI
CAL
CAL
Trivandrum Royals vs Calicut Globstars

T20, T20 Kerala League

TRITrivandrum Royals

CALCalicut Globstars

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

TRITrivandrum Royals