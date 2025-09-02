H2h Trivandrum Royals vs Thrissur Titans T20 T20 Kerala League 25.08.2026

T20

TRI
TRI
THR
THR
Trivandrum Royals vs Thrissur Titans

T20, T20 Kerala League

THRThrissur Titans

TRITrivandrum Royals

T20, T20 Kerala League

TRITrivandrum Royals

THRThrissur Titans