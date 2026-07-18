H2h Excelsior 20 vs Rotterdam Cricket Club T20 T20 Topklasse 22.08.2026

T20

EXC
EXC
PUN
PUN
Excelsior 20 vs Rotterdam Cricket Club

T20, T20 Topklasse

PUNRotterdam Cricket Club

167

EXCExcelsior 20

139

T20, T20 Topklasse

PUNRotterdam Cricket Club

EXCExcelsior 20