Squads HCC vs Kampong Cc T20 T20 Topklasse 19.07.2026

T20

HCC
HCC
KAM
KAM

Playing

HCC
HCC
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HCC
HCC
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet