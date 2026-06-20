H2h Hermes-Dvs vs HCC T20 T20 Topklasse 12.07.2026

T20

HER
HER
HCC
HCC
Hermes-Dvs vs HCC

List a, List-A Topklasse

HERHermes-Dvs

221

HCCHCC

176

T20, T20 Topklasse

HERHermes-Dvs

HCCHCC